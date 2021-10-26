Под Татищево пожилой велосипедист был насмерть сбит на обочине

Авария в Татищевском районе

Вчера, 25 октября, в Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП, унесшее изнь пожилого мужчины.

В 21:25 поступило сообщение о том, что на 608 километре трассы Нижний Новгород-Саратов 44-летний водитель автомобиля Nissan сбил 66-летнего мужчину, который ехал по обочине на велосипеде в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой», об этом сообщает ГУ ГИБДД РФ по Саратовской области.

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