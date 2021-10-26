В Саратове тысячи человек остались без воды

Сегодня, 26 октября, тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Авария на городском водопроводе произошла по адресу: проспект Строителей, 29. На время ремонта отключена вода для абонентов улиц:
проспект Строителей (от дома №9 до дома№21, нечетные номера домов);
Безымянная (дома №№1-3);
Бульварная;
Загороднева;
Зеркальная;
Измайлова;
Ламповая;
Ломоносова;
Студеная;
Шехурдина (дома №№46, 48, 52, 54).
1-й Студеный пр. (дома №№1-8);
1-я Прокатная;
2-я Прокатная (от ул. Зеркальная до ул. Безымянная);
3-й Студеный пр. (дома №№2, 4, 5, 6);
4-я Прокатная;
Коммунальщики планируют завершить работы к 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.