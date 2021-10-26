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Общество26 октября 2021 11:09

В Саратове тысячи человек остались без воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 26 октября, тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария на городском водопроводе произошла по адресу: проспект Строителей, 29. На время ремонта отключена вода для абонентов улиц:

проспект Строителей (от дома №9 до дома№21, нечетные номера домов);

Безымянная (дома №№1-3);

Бульварная;

Загороднева;

Зеркальная;

Измайлова;

Ламповая;

Ломоносова;

Студеная;

Шехурдина (дома №№46, 48, 52, 54).

1-й Студеный пр. (дома №№1-8);

1-я Прокатная;

2-я Прокатная (от ул. Зеркальная до ул. Безымянная);

3-й Студеный пр. (дома №№2, 4, 5, 6);

4-я Прокатная;

Коммунальщики планируют завершить работы к 20:00.

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