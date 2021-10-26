На сегодня, 26 октября, дома в Ленинском районе Саратова все еще остаются без отопления из-за аварии на линии теплосети.

Председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко доложил главе областного центра, что последствия аварии на улице Вишневая на 8:00 ПАО «Т Плюс» не устранены. Более того, в зону отключения попали новые дома.

Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют к 16:00. Михаил Исаев поручил главе районной администрации организовать поквартирный обход и при необходимости развернуть пункт обогрева.

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