В Саратове отключена вода на пяти улицах

Сегодня, 26 октября, в Волжском районе Саратова случилась коммунальная авария, из-за которой отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Прорыв на городском водопроводе произошел по адресу: ул. Светлая, 7. На время ремонтных работы прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Моисеева, Строителей, Светлая, Молодежная, Школьная.

Восстановить подачу воды специалисты планируют к 18:00.

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