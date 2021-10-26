Сегодня, 26 октября, в Саратовской области зарегистрировано 483 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 98 733 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки — 271.

В Саратове обнаружено 250 зараженных, в Энгельсском районе — 53, в Балаковском поступили 33 пациента, в Балашовском — 30, в Марксовском обнаружено 14 случаев, в Ртищевском — 11, в Вольском, Ершовском подтверждено по десять новых зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 10;

- 7-14 лет – 16;

- 15-19 лет – 18;

- 20-29 лет – 49;

- 30-39 лет – 97;

- 40-49 лет – 83;

- 50-59 лет – 80;

- старше 60 – 130.

С пневмонией поступили 270 человек, с признаками ОРВИ — 213.

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