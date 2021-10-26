Сегодня, 26 октября, в Саратовской области зарегистрировано 483 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 98 733 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки — 271.
В Саратове обнаружено 250 зараженных, в Энгельсском районе — 53, в Балаковском поступили 33 пациента, в Балашовском — 30, в Марксовском обнаружено 14 случаев, в Ртищевском — 11, в Вольском, Ершовском подтверждено по десять новых зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 10;
- 7-14 лет – 16;
- 15-19 лет – 18;
- 20-29 лет – 49;
- 30-39 лет – 97;
- 40-49 лет – 83;
- 50-59 лет – 80;
- старше 60 – 130.
С пневмонией поступили 270 человек, с признаками ОРВИ — 213.
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