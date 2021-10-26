В Марксовском районе найден труп мужчины в частном доме

Тело мужчины было найдено на полу частного дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Осиновский Марксовского района Саратовской области 25 октября было найдено тело местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп 65-летнего мужчины лежал на полу в комнате частного дома по улиц Мелиоративная.

Следователь СК обнаружил на лице погибшего ссадины и кровоподтеки. Начата проверка для установления точной причины смерти человека.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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