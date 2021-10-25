В Саратовской области на строительство и ремонт школ направят 2,4 миллиарда

Вячеслав Володин высказался о реставрации и постройке школ

Сегодня, 25 октября, Вячеслав Володин рассказал о планах по строительству школ в Саратовской области. В телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов» сообщается об итогах обсуждения бюджета на 2022, 2023 и 2024.

В этом году начинается строительство школы в микрорайоне Иволгино. На будущий год она должна пойти в эксплуатацию.

Обсуждалось также строительство школы в микрорайоне Ласточкино. Было решено, чтобы школа была привязана ближе к микрорайону, а дорога проложена в обход. Финансирование школы начнется на будущий год и, проект планируют сдать в 2023-м.

В планах также строительство пристроек к 84-й школе в Заводском районе Саратова и к 5-й. В 84-ой строятся новые учебные классы и бассейн. В 5-ой школе появится большая пристройка, которая позволит школу разгрузить.

На повестке дна была также 2-я школа. Здание является историческим памятником. Сейчас школа вся в трещинах, необходимо реставрировать это здание. Такая школа, конечно, потребует больших затрат. Всего на ремонт и строительство школ планируется выделить два миллиарда 433 миллионов 700 тысяч рублей.

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