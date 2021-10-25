Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 19:57

В Саратове бывший зек украл два электросамоката в полночь

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Полиция рассказала о краже двух электросамокатов в Саратове.

В Октябрьском районе произошла кража двух электросамокатов. В отдел полиции обратился представитель компании владельца транспорта и рассказал о том, что в полночь с улицы Рахова неизвестные тайно похитили два электросамоката. Предварительная сумма ущерба составила более 104 000 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Вскоре был задержан подозреваемый: ранее судимый 20-летний парень. Похищенное он успел продать неизвестному за одну тысячу рублей. Сейчас юноша остается под подпиской, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.