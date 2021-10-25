В Саратовской области объем госзакупок составил 55,5 миллиарда рублей

Роман Бусаргин на заседании

Сегодня, 25 октября, Роман Бусаргин рассказал об объемах госзакупок в Саратовской области.

Как сообщил председатель правительства, за 9 месяцев 2021 года общая стоимость региональных и муниципальных закупок в Саратовской области составила 55,5 млрд рублей. В рамках национальных проектов потрачено около 17миллиардов рублей.

Благодаря конкурентным тендерам за текущий год удалось сэкономить 2,9 миллиарда рублей.

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