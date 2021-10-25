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Общество25 октября 2021 17:03

В Калининске нашли утопленное тело 80-летней женщины

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В реке Баланда, протекающей по территории Калининска, было обнаружено тело пожилой женщины. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, жители города нашли в воде тело своей 80-летней родственницы. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о преступлении, на трупе не выявлено. По предварительным данным ее тело находилось в воде около 6 часов.

Точную причину смерти установят эксперты. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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