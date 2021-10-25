В Саратове за выходные более 200 человек обратились на горячую линию по QR-кодам

За прошедшие выходные дни в Единую службу 122 поступило более 200 звонков по поводу QR-кодов. Виртуальная автоматическая станция зафиксировала 210 звонков.

«Основными вопросами, которые волнуют граждан, стали следующие: «Как получить QR-код?», «Почему не пришел QR-код?», «При посещении каких мест можно использовать QR-код?», - рассказали операторы call-центра.

«Горячая линия» работает каждый день с 9:00 до 18:00, о чем напоминает министерство цифрового развития и связи Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.