Министр образования Саратовской области прошел ревакцинацию

Михаил Орлов

Сегодня, 25 октября, для сотрудников министерства образования Саратовской области провели вакцинацию от коронавируса. Процедуру прошел и Михаил Орлов, исполняющий обязанности министра образования области.

- Первую прививку я сделал в декабре. Пришло время второй. Единственный способ уберечь себя, своих родных, близких – это вакцинация, – заявил Михаил Орлов.

В регионе прививку сделали уже привито 74,6% педагогических работников. Прививочный пункт на базе министерства обслуживали сотрудники Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и Саратовской городской поликлиники № 3.

- За рабочий день вакцинацию прошли 50-60 человек. Прививаем Спутник V или Спутник Lite, – рассказала и.о. главного врача Саратовской городской поликлиники № 3 Людмила Платонова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.