В Саратове прыгнувший на полицейского дебошир стал фигурантом уголовного дела

Фото: СУ СК по Саратовской области

Правоохранители сообщают, что прыгнувший на полицейского с крыши служебного автомобиля саратовец стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, инцидент произошел в Октябрьском районе 23 октября. Около 23:00 возле одного из торговых комплексов на улице Чернышевского собралась толпа молодых людей. На место, чтобы посмотреть, что происходит, прибыли два экипажа ДПС. В какой-то момент 20-летний житель Энгельса взобрался на капот, а затем на крышу служебной машины ДПС. Затем он прыгнул на одного из инспекторов, вцепился в форму и попытался ударить кулаком по лицу. После этого дебошира скрутили подоспевшие на помощь коллеги правоохранителя.

Сейчас на молодого человека завели уголовное дело о нападении на представителя власти. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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