В Балаково на территорию школы пришел мужчина с ружьем

Сегодня, 25 октября, в Балаково мужчина пришел в школу с ружьем. Угрозы он не представлял, однако инцидент привлек внимание правоохранителей.

Как сообщил источник «КП-Саратов», мужчина пришел на территорию школы №13 с пневматическим ружьем. Охрана вызвала полицию и гражданина доставили в отдел для дачи объяснений. Там мужчина заявил, что хотел передать ружье школе для «тренировки учеников на полосе препятствий» на занятиях по военной подготовке.

Угроз человек с ружьем не высказывал, данное ружье считается неопасным.

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