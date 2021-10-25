В Саратове 16-летняя девочка тяжело отравилась алкоголем

Проводится проверка

В Саратове 16-летняя девочка отравилась алкоголем. Об начале проверки сообщили в СУ СК региона.

По сообщению СМИ, в лечебное учреждение доставили 16-летнюю девочку с симптомами тяжелого отравления алкоголем. Это случай произошел во Фрунзенском районе.

Идет установление всех обстоятельств инцидента. Будет дана оценка действиям соцслужб. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.