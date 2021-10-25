В Балакове подрядчик превратил улицу в «гербарий»

"Гербарий" в асфальте

В Балакове дорожные рабочие закатали опавшую листву в асфальт и превратили улицу в гербарий. Жители города выложили в социальные сети кадры со свежем асфальтом, украшенным необычными узорами. Понравились они, правда, далеко не всем.

- Осенние узоры от наших подрядчиков. … Это новый Балаковский тренд! Гербарий, замурованный в асфальт! Почему-то есть уверенность, что проверяющая фирма пропустит, скоро снежок укроет все эти прелести, а весной асфальт и так сойдет на нет и все будет шито-крыто. Так и живем, - пишет в группе «Типичный Балаково!» ВКонтакте пользователь Мария Лоскутова.

Кадры предположительно сняты на улице Ленина.

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