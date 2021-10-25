Жителям Ртищева выдали для похорон тело чужой женщины

Сегодня, 25 октября, СУ СК по Саратовской области сообщает о начале проверки в отношении морга, выдавшего родственникам умершей тело другой женщины. Об этом инциденте стало известно из СМИ.

Поступило сообщение о том, что в медицинском учреждении родственникам умершей женщины было выдано тело другого человека. Во время похорон 82-летней жительницы Ртищево выяснилось, что произошла подмена.

По данному факту организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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