Мемориал в поселке Новониколаевский
Идет реставрация памятника «Воину-победителю» в поселке Новониколаевский. О необходимости реставрации мемориала ранее заявлял депутат Госдумы Николай Панков. Он обсуждал с жителями этот вопрос.
В поселке Новониколаевский Балаковского района идет ремонт памятника сельчанам, погибшим в годы войны. Сейчас территория расчищена от старой поросли. Комплекс загрунтовали и покрасили. Строительно-монтажные работы продолжаются.
Мемориальная доска и памятник солдатам Великой Отечественной войны давно нуждались в реставрационных работах. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках нацпроекта был отремонтирован сельский Дом культуры. Теперь идет работа над тем, чтобы сквер рядом с обновленным ДК стал не просто зоной отдыха, но и местом для культурного досуга.
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