В Саратовской области наступит похолодание

В Саратове похолодает завтра

Сегодня, 25 октября, заместитель начальника гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о том, какая погода будет в Саратовкой области на этой неделе.

Как сообщила синоптик, в ближайшие дни регион останется под властью антициклона. Осадков не прогнозируется и только 29 октября пройдут небольшие дожди. Небо затянуто облаками. Дует умеренный ветер западной четверти, в среду-четверг порывы до 15-17м/с в отдельных районах.

Завтра, 26 октября, будет похолодание: ночью столбик термометра опустится от -2 до -7 градусов. Днем от +3 до +8 градусов. Затем наступит постепенное потепление к среде температура поднимется до +11 градусов днем.

В пятницу от +2 до +5 ночью, а днем от +7 до +12 тепла, что на +2 градуса выше климатической нормы.

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