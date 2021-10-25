Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 14:23

Саратовский фокусник Артем Щукин выиграл два приза на конкурсе в Швейцарии

Подробности сообщает минкульт
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото минкульта Саратовской области

Фото минкульта Саратовской области

Саратовский иллюзионист Артем Щукин победил на международном конкурсе. Фокусник стал обладателем двух призов на Швейцарском гран при, сообщает сегодня, 25 октября, региональное министерство культуры.

Конкурсантов оценивали зрительское и профессиональное жюри. И те и те сошлись во мнении о том, что Щукин – лучший.

Это уже четвертая награда артиста на международных конкурсах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.