Саратовский фокусник Артем Щукин выиграл два приза на конкурсе в Швейцарии

Фото минкульта Саратовской области

Саратовский иллюзионист Артем Щукин победил на международном конкурсе. Фокусник стал обладателем двух призов на Швейцарском гран при, сообщает сегодня, 25 октября, региональное министерство культуры.

Конкурсантов оценивали зрительское и профессиональное жюри. И те и те сошлись во мнении о том, что Щукин – лучший.

Это уже четвертая награда артиста на международных конкурсах.

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