Николай Панков рассказал о неделе работы в Саратовской области

Сегодня, 25 октября, фракция «Единой России» встречается с главой Минфина Антоном Силуановым, пишет в своём Telegram-куанале депутат Николай Панков.

Политик отметил важность грамотного распределения бюджета в Саратовской области на ближайшие три года.

- А ведь Володин от общих цифр минфина переходит к жизненным вопросам жителей. Это и то, что на игрушки в садиках собирают деньги с родителей. И в школе на ремонты классов. Поэтому, за большими цифрами должен стоять принцип улучшения благосостояния граждан, - пишет Панков.

Политик уточнил, что на следующей неделе будет работать в Саратовской области.

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