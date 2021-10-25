В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о предварительных итогах переписи населения

Завтра, 26 октября, в 11:00 в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится встреча с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым и директором ГАУ СО МФЦ Михаилом Брановым.

Темой обсуждения станет: «Перепись населения в Саратовской области: особенности прохождения и первые итоги».

На мероприятии расскажут о переписи и возможности пройти её в цифровом формате.

Брифинг пройдет в «прямом эфире». Его, а после и запись, можно будет посмотреть на Youtube-канале «Транслятор». Задать свои вопросы журналисты смогут в чате трансляции.

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