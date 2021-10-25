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Общество25 октября 2021 11:48

В Саратовской области еще 29 человек скончались от коронавируса

Наталия Калинина
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Сегодня, 25 октября, оперштаб предоставил последние данные по смертности от COVID-19 в Саратовской области.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 29 жителей региона: 17 женщин и 12 мужчин в возрасте от 24 до 89 лет. У 24-летнего парня была двусторонняя пневмония. Заболевание осложнилась сахарным дибетом и дальнейшим отеком головного мозга.

Общее количество зараженных достигло 3 675 человек.

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