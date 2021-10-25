Сегодня, 25 октября, в Саратовской области девять школ закрыты из-за коронавируса и ОРВИ.
На карантин по COVID-19 отправлены две школы Екатериновского района, а также 53 класса в 37 школах, 13 групп в 12 детских садах и шесть групп в трех профорганизациях Саратова.
Из-за ОРВИ и гриппа переведены на дистанционку семь школ, два детских сада, а также 36 классов в 18 школах и восемь групп в четырех детских садах.
В восьми вузах области на дистанционное обучение переведены 323 группы, о чем сообщает министерство образования области.
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