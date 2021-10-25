В Базарном Карабулаке выбрали кандидатов на пост главы района

Заседание комиссии

Сегодня, 25 октября, конкурсная комиссия определила претендентов на должность главы Базарно - Карабулакского района Саратовской области, о чем сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.

Прошло заседание по отбору кандидатур на замещение должности главы Базарно - Карабулакского района. Рассматривались кандидатуры Сергея Плясунова и Олега Чумбаева.

В состав конкурсной комиссии вошли Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, управляющий делами Правительства области Павел Точилкин, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат облдумы Вадим Рогожин, депутаты районного Собрания и депутаты Совета Базарно-Карабулакского района

- Члены комиссии рассмотрели кандидатуры. Они будут вынесены на ближайшее заседание районного Собрания, - сообщил Сергей Зюзин.

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