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Происшествия25 октября 2021 11:20

В Ленинском районе Саратова иномарка сбила женщину

Наталия Калинина
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ГУ ГИБДД по Саратовской области

ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 октября, в Ленинском районе Саратова иномарка сбила женщину, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 17:20 напротив дома № 29 по Тархова. 38-летний водитель автомобиля Toyota Corona Тойота корона сбил 29-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в больницу.

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