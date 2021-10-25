На пяти улицах Саратова отключили воду

Сегодня, 25 октября, в Волжском районе Саратова проходит еще одно отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: ул. Светлая, 7. На время проведения работ холодное водоснабжение абонентов улиц: Моисеева, Строителей, Светлая, Молодежная, Школьная.

Коммунальщики планируют завершить ремонт к 20:00. Ранее они сообщили об отключении воды по адресу: ул. Братьев Никитиных, 14.

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