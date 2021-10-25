Жесткое обращение с ребенком в Саратове привлекло внимание следственного комитета России

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области глава СК России поручил руководителю регионального управления Говорунову А.Ю. доложить о ходе проведения доследственной проверки, организованной по инциденту с девочкой в Ленинском районе.

Напомним, в СМИ был опубликован ролик, где женщина жестоко обращается с ребенком, стаскивая ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом. Мать также накричала на младшеклассницу. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проверки поставлен Председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, ранее стало известно, что девочка и ее агрессивная мать проживают в Энгельсе. Ребенку 8 лет. Теперь его осмотрит врач на предмет травм. Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.