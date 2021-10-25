В центре Саратова закрыли движение до вечера

Сегодня, 25 октября, в центре Саратова было перекрыто автомобильное движение до вечера, об этом предупреждает Саратовский филиал «Т Плюс».

Для проведения срочных ремонтных работ на тепловых сетях сегодня с 10:00 было прекращено движение транспорта:

- по ул. Посадского между Пугачева и Рахова;

- по ул. Зарубина между Горького и Симбирская.

Коммунальщики планируют завершить работы до 20:00.

Для безопасности жителей города на месте аварии установлены предупреждающие знаки и ограждения.

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