В Саратове женщину сбили у церкви

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 25 октября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, где пострадала женщина, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Сообщение об аварии поступило в 7:45. Напротив дома № 11 по улице Антонова была сбита женщина. Около Храма Всех скорбящих Радость 25-летняя девушка на автомобиле Opel сбила 52-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

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