В Саратове закрываются сезонные автобусные маршруты

Сегодня, 25 октября, в Саратове закрываются сезонные маршруты.

Прекращают работу следующие межмуниципальные линии: № 240 «Саратов (ул. Радищева) – поселок «Сокол», № 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха», № 246 «Дачи «Урицкого» – Саратов ЖДВ», № 253 «Саратов (Ж/д вокзал) – развилка на Маркс», № 299 «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак», № 379 «Саратов (Ж/д вокзал) – село Шумейка» № 222 «Саратов (ул. Радищева) – дачи СГУ».

На зиму возобновляется движение пригородных автобусов № 246 Н «поселок Новоселово – Саратов (Ж/д вокзал)», об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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