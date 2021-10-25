В двух районах Саратова отключили воду

Сегодня, 25 октября, в Саратове без воды остался поселок, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария на городском водопроводе произошла по адресу: Московское шоссе, КП ГАИ, это в Ленинском районе. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов в поселке Нефтяников. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, ранее сообщалось о продлении отключения в Волжском районе.

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