В двух районах Саратова отключили воду

Сегодня, 25 октября, в Саратове без воды остался поселок, о чем сообщает ООО «КВС».
Авария на городском водопроводе произошла по адресу: Московское шоссе, КП ГАИ, это в Ленинском районе. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов в поселке Нефтяников. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.
Напомним, ранее сообщалось о продлении отключения в Волжском районе.
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