В Саратове пострадавшая от жестокого обращения девочка отправлена к врачу

Полиция Саратова сообщает о том, что ребенок, пострадавший от жестокого обращения в Ленинском районе направлен к врачу.

- После размещения в сети видео, где женщина стаскивает ребенка вниз по лестнице и кричит на него, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Женщину и ее ребенка уже нашли: семья живет в Энгельсе, пострадавшей девочке восемь лет. Сейчас ей выдано направление на прохождение медицинского обследования. По ее итогу будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее этим эпизодом заинтересовалась прокуратура.

Напомним, инцидент произошел по адресу Тверская, №53. Местная жительница стала свидетелем того, как женщина вытаскивает ребенка из подъезда и ведет себя при этом агрессивно. Запись инцидента позже была выложена в сеть и опубликована в СМИ.

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