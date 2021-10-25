В Саратовской области еще 475 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 25 октября, в Саратовской области зарегистрировано 475 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 98 250 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 87 674 человека, за сутки — 311.

В Саратове прибавилось 256 случаев, в Энгельсском районе — 63, в Балаковском подтвердили 38 пациентов, в Балашовском — 27, в Питерском обнаружено 12, в Красноармейском — девять.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 13;

- 7-14 лет – 19;

- 15-19 лет – 26;

- 20-29 лет – 47;

- 30-39 лет – 69;

- 40-49 лет – 84;

- 50-59 лет – 73;

- старше 60 – 144.

С пневмонией поступили 167 человек, с признаками ОРВИ — 308.

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