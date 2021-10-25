В Краснокутском районе мопед с двумя подростками попал в аварию

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 24 октября, в Краснокутском районе Саратовской области произошла авария с участием мопеда, на котором ехали два подростка.

Сообщение о ДТП поступило в 13:30 из города Красный Кут. На улице Рабочая у дом № 94а 16-летний водитель мопеда «Альфа» врезался в автомобиль «Ока» управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир мопеда «Альфа», ему назначено амбулаторное лечение. О чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.