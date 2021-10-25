Под Красноармейском женщина пострадала в аварии на ночной дороге

ГУ ГИБДД Саратовской области

Вчера, 24 октября, в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Авария была зафиксирована в 3:05 на 423 километре трассы «Сызрань-Волгоград». 35-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП 344-летняя пассажирка автоледи была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

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