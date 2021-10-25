В Саратове облачно – дождя нет

Сегодня, 25 октября, в Саратове будет пасмурно, но дождя синоптики не обещают.

В Саратове температура колеблется в районе +4 градусов, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Дует северо-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 12м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с, местами порывы достигают 15-17 м/с. Температура воздуха колеблется от +3 до +8 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.