В Энгельсе стащившей девочку с лестницы агрессивной женщиной заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Саратовской области организовала проверку в отношении женщины, стащившей ребенка с лестницы в Энгельсе.

Причиной стало обращение местной жительницы, которая стала свидетелем жестокого обращения женщины с ребенком. Сюжет позже был опубликован в средствах массовой информации. На видео женщина стаскивает маленькую девочку с лестницы и кричит на нее. Запечатленная на записи женщина установлена, она проживает в Энгельсе.

Семья ребенка числится, как благополучная, ранее в поле зрения соцслужб не попадала.

Сейчас прокуратура проводит проверку всех обстоятельств случившегося, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

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