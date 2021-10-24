Пьяный житель Энгельса прыгнул на полицейского с машины и был задержан

Вчера вечером, 23 октября, в Энгельсе был задержан пьяный дебошир, бросившийся на полицейского с крыши автомобиля, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел на улице Чернышевского. 20-летний молодой человек запрыгнул на служебный автомобиль ГИБДД, а затем бросился на одного из полицейских. Нарушитель был нетрезв. При задержании он оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику полиции. Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента.

На молодого человека составлен административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, а также собран материал за «применение насилия в отношении представителя власти». Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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