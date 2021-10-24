Пьяный житель Саратова врезался в почту на иномарке

Вчера, 23 октября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадало здание почтового отделения.

По предварительным данным, авария произошла в 18:00 по адресу Энтузиастов, 58. 39-летний мужчина на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в здание, где расположено почтовое отделение. Там он разбил стекло, но никто не пострадал.

На момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в госавтоинспекции региона сообщили, что ранее он был лишён прав. Ведётся проверка.

Пострадало почтовое отделение

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