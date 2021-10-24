В Саратове отключили воду в двух районах

На сегодня, 24 октября, в Саратове отключили воды в двух районах, об этом сообщает ООО «КВС».
В Кировском районе авария произошла по адресу Большая Горная, 215. Там прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Большая Горная от Симбирской до Рахова, Хвалынская, Вольская и Чапаева от Посадского до Соколовой. Работы планируют завершить в 20:00.
Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды на двух улицах в Заводском районе.
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