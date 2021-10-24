В Саратовской области еще 34 человека скончались от коронавируса

Сегодня, 24 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 34 человека: 19 женщин и 15 мужчин в возрасте от 38 до 92 лет. Общее количество погибших от новой коронавирусной инфекции достигло 3 646 человек.

Напомним, всего на данный момент коронавирусом заразились 97 715 саратовцев, 457 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 87 363 человека, за сутки — 389.

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