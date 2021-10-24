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Происшествия24 октября 2021 11:20

В Энгельсе попались двое мужчин с крупной партией наркотиков

Наталия Калинина
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Партия наркотиков в Саратове

Партия наркотиков в Саратове

В Энгельсе полиция задержала двух мужчин с крупной партией наркотиков, об этом сообщает ГУ МВД региона.

Мужчин заметили около дома на проспекте Строителей. В машине одного из подозреваемых сотрудники полиции нашли сверток с 1,76 граммов мефедрона. Ранее судимые подозреваемые 32 и 26 лет делали закладки по городу. Всего удалось обнаружить семь тайников, в которых находилось более 4 граммов запрещенного вещества.

На подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

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