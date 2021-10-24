Николай Панков: Все сельхозпредприятия должны подключиться к программе по развитию мелиорации

Николай Панков

Сегодня, 24 октября, депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» напомнил о том, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина помогают Саратовской области во многих вопросах.

- Продолжение строительства набережной в Саратове, на которое выделен 1 миллиард рублей и повышение качества медицинской помощи сыграли очень важную роль для региона. Благодаря спикеру Госдумы, в Саратовскую область поступит 684,8 миллиона рублей из федерального резервного фонда. Это средства на оказание медицинской помощи людям, застрахованным по ОМС, - рассказал парламентарий.

Ключевым моментом по мнению Панкова, является и развитие мелиорации, необходимое для повышения урожайности сельскохозяйственных земель. Благодаря нему на некоторые культуры урожайность повышается на 60 процентов.

- Федеральная поддержка поможет развиваться сельхозпредприятиям региона. В Саратовскую область поступит 183,4 миллиона рублей на развитие мелиорации в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». А всего на это направление предусмотрено 364 миллиона рублей Важно, чтобы все сельхозпредприятия области могли участвовать в этой программе, - отметил Николай Панков.

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