В Саратове двух человек вывели из горящего дома

Сегодня, 24 октября, поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в Саратове.

В 5:43 дежурному сообщили о том, что горит двухквартирный дом на улице Горького. У здания горела деревянная обрешетка кровли. Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошёл из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.

Из дома эвакуировали двух человека, на тушение выезжали два пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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