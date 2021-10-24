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Происшествия24 октября 2021 9:43

В Саратове двух человек вывели из горящего дома

Причиной пожара стала неисправная проводка
Наталия Калинина
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Сегодня, 24 октября, поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в Саратове.

В 5:43 дежурному сообщили о том, что горит двухквартирный дом на улице Горького. У здания горела деревянная обрешетка кровли. Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошёл из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.

Из дома эвакуировали двух человека, на тушение выезжали два пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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