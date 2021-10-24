В Саратове отключили воду на двух улицах

Сегодня, 24 октября, в Заводском районе Саратова отключили воду на двух улицах, об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла по адресу Кавказская, 13. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: проспект Энтузиастов от Кавказской до дома 33 по проспекту Энтузиастов, а также Кавказская от проспекта Энтузиастов до Барнаульской.
Коммунальщики планируют восстановить подачу воды к 20:00.
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