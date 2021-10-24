В Саратовской области еще 457 жителей заболели коронавирусом

Сегодня, 24 октября, в Саратовской области подтверждено 457 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 97 715 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 87 363 человека, за сутки — 389.
В Саратове зарегистрировано 229 новых случаев, в Энгельсском районе — 59, в Балаковском подтвердили 43, в Балашовском — 22, в Ершовском прибавилось 14, в Новоузенском — 10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 16;
- 7-14 лет – 17;
- 15-19 лет – 21;
- 20-29 лет – 38;
- 30-39 лет – 52;
- 40-49 лет – 50;
- 50-59 лет – 86;
- старше 60 – 177.
С пневмонией поступил 181 человек, с признаками ОРВИ — 269, с бессимптомным течением семь новы пациентов.
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