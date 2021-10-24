В Ленинском районе женщина кричала и волочила ребенка по лестнице

Саратовские следователи начали проверку после сообщения о жестоком обращении с ребёнком. Подробности, сегодня, 24 октября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Одно из городских СМИ опубликовало два видео, на которых запечатлено, как у подъезда дома №53 на Тверской женщина стаскивает по ступенькам маленькую девочку. В процессе горожанка кричит на ребенка.

Следователи Ленинского района установят все обстоятельства произошедшего и личности участниц ЧП. Ситуации дадут объективную юридическую оценку.

По результатам доследственной проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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