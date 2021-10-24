В Саратовской области вновь началось похолодание

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 24 октября.

В области облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. В течение дня термометры покажут от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на западное и усилится до 6-11 метров в секунду. Температура будет изменяться в диапазоне от 1 до 4 градусов ниже нуля.

В Саратове сейчас +8°С. К 10 утра воздух прогреется до +9°С, днем будет до +12°С, а ночью температура опустится до +5°С. Ветер западный - от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Облачно.

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