Житель Балакова провалился в открытый люк

Житель Балакова Саратовской области упал в люк. Следователи регионального СУ СК начали проверку.
Правоохранители заинтересовались ситуацией, наткнувшись на сообщение о происшествии в соцсети. Там писали, что 21 октября на Комарова мужчина повредил ноги и испортил одежду, провалившись в открытый колодец.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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